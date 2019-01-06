Отечественные звезды уже отошли от празднования Нового года и принялись будоражить общественность новыми скандалами. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года.



Абсолютно голая дочь певицы Славы возбудила народ

Дочь певицы Славы Александра показала свои откровенные фото, Звездная мама явно осталась в восторге от снимков.

20-летняя Саша Морозова ничуть не стесняется своей сексуальности. Дочь Славы – начинающая модель.

В своем Instagram девушка часто публикует провокационные снимки. Очередное фото в стиле ню не оставило поклонников Саши равнодушными.

Асмус молит о помощи после слухов о разрыве с Харламовым

Актриса Кристина Асмус во время новогодних праздников впервые открыла для себя Дубай. Из-за этого она обратилась к поклонникам с "криком о помощи".

Асмус поинтересовалась у фанатов, где лучше проводить время на знаменитом курорте. "Молю, кто был здесь или живет, пишииите!! ? Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", – написала она.



Ребенку Меган Маркл и Принца Гарри подложили свинью

Появление на свет первенца герцогини Сассексской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность уже волнует множество вопросов о будущем ребенка. Дело в том, что малыш не получит право носить титул "Его Королевское Высочество".

У герцогини Сассексской на данный момент нет разрешения на использование такого обращения. Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет – старший сын старшего сына принца Уэльского.



Зверски избившего жену Аршавина пожалели

Телеведущая Юлия Барановская уже давно никак не связана с футболистом Андреем Аршавиным. Однако новые факты из жизни бывших супругов продолжают всплывать по сей день.

Нередко всплывала информация о том, что Аршавин жесток со своими избранницами. Андрей может не только оскорбить, но и поднять руку на женщину.



"Кто бы мог подумать": смерть добила сломленную Борисову

Смерть Криса Кельми потрясла многих коллег по цеху. Певца почтили многие знаменитости.

Так, Дана Борисова поделилась в своем Instagram видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах видно, что рядом с телеведущей сидит Кельми.

Артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения. Судя по кадрам, состояние артиста тогда было далеко не самым лучшим.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

