Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 января 2019 года
"Ушел из жизни прекрасный человек": Пугачева сообщила печальную новость
Алла Пугачева сделала новую запись в своем Instagram. Примадонна сообщила о смерти и призвала всех подписчиков помолиться.
Ранее стало известно о смерти руководителя департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимира Черникова. Чиновнику было 54 года. Примечательно, что новость, облетевшая СМИ, была подхвачена и Сетью. Свои соболезнования высказали даже представители отечественного шоу-бизнеса.
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