"Я люблю женатого": Канделаки шокировала неожиданной выходкой
Несколько дней назад звезда сообщила, что освоила функцию "Задай вопрос" в Stories, и попросила поклонников отправить ей интересующие их вопросы. Один из пользователей поинтересовался, а смогла бы она полюбить мужчину, который уже состоит в браке. "Тина, Вы бы смогли любить женатого мужчину? Именно любить?", – написал он.
Тина Канделаки призналась, что уже любит женатого мужчину – своего супруга, бизнесмена Василия Боровко. Известно, что они узаконили свои отношения в 2014 году. "Отвечаю. Я люблю женатого мужчину. Женатого на мне", – поделилась она и показала подписчикам мужа. Ведущая добавила, что редко показывает его своим поклонникам, потому что Василий избегает публичности.
Напомним, звезда любит демонстрировать свою великолепную фигуру и часто публикует фотографии из спортивного зала. Тина Канделаки не скрывает, что тратит на тренировки много времени. Недавно она рассказала, что набрала лишние килограммы во время новогодних каникул и в шутку назвала себя "жиробасом". Ведущая пообещала себе и подписчикам быстро вернуться в прежнюю форму.
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