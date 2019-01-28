Родила от свекра: Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина

Адвокат Мария Ярмуш заявила, что Ольга Зарубина родила дочь Киру не от Александра Малинина. По мнению защитника, настоящим родителем девочки является родственник певца.

"Отцом Киры может быть Николай Выгузов", – заявила Ярмуш в студии программы "На самом деле" Первого канала. Адвокат полагает, что у Зарубиной был роман с отцом Малинина – Николаем Степановичем.

В подтверждение своих слов юрист предъявила результат генетической экспертизы, проведенной между Кирой и Выгузовым. Согласно исследованию Кира на 99.9% является дочерью Николая.

Зарубина, которая также была в студии, была возмущена заявлением. "Я в шоке, это ложь! Как может быть дед моей дочери ее отцом?! Да, Кира и Николай Степанович проходили генетическую экспертизу, но они ведь родственники. Так что эта проверка ничего не значит", – оправдывалась Ольга.

Ярмуш настаивала на своем. Она заявила, что в то время, когда была зачата Кира, Малинина не было дома – артист гастролировал. "Зарубина длительное время жила с его родителями на правах невестки", – продолжала адвокат.

Свою точку зрения отстаивала и Ольга. Она отметила, что приезжала в гости к свекру и свекрови уже с ребенком.

Муж племянницы Ольги Зарубиной Игорь Холюсев также свидетельствовал против Зарубиной. Он подтвердил, что Кира является дочерью Николая Выгузова. "Не хотел выносить сор из избы, но пришлось. Ольга призналась своей сестре, что родила ребенка не от Малинина, а от его отца. Не скажу, кто предоставил мне эту информацию", – сообщил он.

В конце программы Зарубина прошла проверку на детекторе лжи. По словам эксперта, Ольга говорила правду на передаче. Он намекнул, что Кира является дочерью Александра Малинина.

Напомним, конфликт Малинина и Зарубиной разгорелся несколько лет назад, когда последняя в одной из передач заявила, что Александр плохой отец. Якобы артист не признает их общую дочь Киру, из-за чего у девушки началась тяжелая депрессия.