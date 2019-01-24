Полиция искала труп: известный актер в подпитии устроил жуткое ДТП

Звезда фильмов "Вечный зов", "Один без оружия", "Дураки умирают по пятницам" Василий Мищенко признался, что стал участником жуткой аварии. Актер чудом остался жив.

Когда Мищенко было всего 28 лет, он сел за руль нетрезвым. Впоследствии знаменитость сильно пожалела о своем решении.

"Да сам виноват, не надо садиться за руль в новогоднюю ночь. Конечно, я выпил и поехал на заправку и на скорости вылетел на меня в лоб такой же. Я ушел от лобового удара и врезался в столб, удар был сильный, я сломал грудью руль, а у меня ни одного перелома не было. Милиция, которая приехала, искала мой труп, а я жив", – признался Василий.

Актер отметил, что в тот непростой период его поддерживала жена Ольга Вихоркова. Они познакомились в ГИТИСе, где оба учились. "Это судьба, мы идем уже по жизни 40 лет. Она натерпелась от меня, но не выставила меня с чемоданом за дверь, несет свой крест. Я ей очень благодарен", – говорит актер. Супруга подарила знаменитости дочь Дарью.

Мищенко отмечает, что в какой-то момент был готов наложить на себя руки: из-за отсутствия работы он запил и впал в депрессию. Жена и дочь – это единственное, что держало Василия на этом свете.

"Были моменты, когда я заходил в тупик, хотел покончить жизнь самоубийством. Я здоровый мужик, а не мог обеспечить семью. Поэтому и инфаркт был, и две операции. Если бы не супруга и дочь, было бы хуже гораздо", – призналась звезда в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".