Полиция искала труп: известный актер в подпитии устроил жуткое ДТП
Когда Мищенко было всего 28 лет, он сел за руль нетрезвым. Впоследствии знаменитость сильно пожалела о своем решении.
"Да сам виноват, не надо садиться за руль в новогоднюю ночь. Конечно, я выпил и поехал на заправку и на скорости вылетел на меня в лоб такой же. Я ушел от лобового удара и врезался в столб, удар был сильный, я сломал грудью руль, а у меня ни одного перелома не было. Милиция, которая приехала, искала мой труп, а я жив", – признался Василий.
Актер отметил, что в тот непростой период его поддерживала жена Ольга Вихоркова. Они познакомились в ГИТИСе, где оба учились. "Это судьба, мы идем уже по жизни 40 лет. Она натерпелась от меня, но не выставила меня с чемоданом за дверь, несет свой крест. Я ей очень благодарен", – говорит актер. Супруга подарила знаменитости дочь Дарью.
Мищенко отмечает, что в какой-то момент был готов наложить на себя руки: из-за отсутствия работы он запил и впал в депрессию. Жена и дочь – это единственное, что держало Василия на этом свете.
"Были моменты, когда я заходил в тупик, хотел покончить жизнь самоубийством. Я здоровый мужик, а не мог обеспечить семью. Поэтому и инфаркт был, и две операции. Если бы не супруга и дочь, было бы хуже гораздо", – призналась звезда в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
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