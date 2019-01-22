Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым
Невзоров уже много лет не может забыть тот злосчастный вечер. Страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Более того, внезапно он стал подозреваемым в этом ужасном преступлении.
"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера, было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу. Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Это было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", – вспоминает артист.
По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Ничего не подозревающая женщина сама впустила преступника в дом.
"Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старый видеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки", – поведал Невзоров в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Преступник не успел предстать перед судом. Он сам был убит.
Борису до сих пор сложно вспоминать о том тяжелом периоде. Артист остался один с маленькой дочерью Полиной. Он долгие годы не мог начать жить дальше.
"В тот момент очень помогала бабушка, которая забрала Полю в Сочи, мои друзья были рядом, поддерживали, за что им большое спасибо", – поделился актер.
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