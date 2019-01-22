Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым

Борис Невзоров пережил страшную трагедию. Звезда фильмов "Каменская", "Дорогая Маша Березина", "Новый русский романс" рассказал об убийстве жены Анастасии.

Невзоров уже много лет не может забыть тот злосчастный вечер. Страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Более того, внезапно он стал подозреваемым в этом ужасном преступлении.

"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера, было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу. Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Это было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", – вспоминает артист.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Ничего не подозревающая женщина сама впустила преступника в дом.

"Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старый видеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки", – поведал Невзоров в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Преступник не успел предстать перед судом. Он сам был убит.

Борису до сих пор сложно вспоминать о том тяжелом периоде. Артист остался один с маленькой дочерью Полиной. Он долгие годы не мог начать жить дальше.

"В тот момент очень помогала бабушка, которая забрала Полю в Сочи, мои друзья были рядом, поддерживали, за что им большое спасибо", – поделился актер.