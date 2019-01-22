Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 22 января
Лента новостей
16:01
Как Россия стала социальным государством
15:35
Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва
15:24
Дума дала добро прокуратуре на поиск иностранных счетов чиновников
15:24
Впервые в Москве состоится финал престижного конкурса "Улыбка Вселенная 2020"
15:23
Приставам запретят взыскивать долги из пенсий и алиментов
14:34
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
14:24
Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
14:05
Самолет Сургут – Москва срочно запросил посадку после сообщений о захвате
13:38
Сказочник Порошенко снова сел в лужу
13:33
Под Москвой поймали серийных угонщиков
13:24
Московский индустриальный банк спасают от банкротства
13:11
23 месяца заключения: Роналду вынесли суровый приговор
12:52
Жителя Карелии судят за убийство сожителя его жены
12:47
Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
12:41
Педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта
12:32
Одержим злыми духами: новорожденного младенца похоронили заживо
12:26
Житель Ленинградской области похитил и избивал бывшую возлюбленную
12:21
Под Петербургом ювелирный салон ограбили на десять миллионов
12:18
Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом
12:18
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
12:11
Басков сделал громкое заявление о свадьбе
12:01
Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
11:43
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
11:25
На свалке в Магнитогорске нашли две мины
11:23
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
11:18
Объявили о расставании Бондарчука с возлюбленной
11:07
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
10:56
Ведущего высмеяли за произношение (видео)
10:42
"Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой
10:23
Горящее здание Арбитражного суда в Петербурге сняли на видео
10:17
"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы
10:10
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе
10:03
Кончаловский откровенно о тайном венчании с Высоцкой
09:56
Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе
09:49
В банке в Новосибирске прогремел взрыв
09:24
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
09:18
Затравленная Маркл скрывается от людей
09:16
"Вы должны увидеть их": модель Самойлова удивила поклонников
09:01
На Урале вышла на связь пропавшая туристка
08:57
Волочкова сбросила покрывало после обвинений в издевательстве
08:38
Тактичный Путин взбудоражил Украину
08:32
Из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали сотни человек
08:13
Знаменитый актер умер в пригороде Парижа
08:07
Последние подробности о смертельном взрыве у Крымского моста
07:57
Во Франции умер потомок последнего короля
06:00
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
02:17
Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню
01:29
"Больная страна": Украине поставили неутешительный диагноз из-за волны русофобии
00:37
Волочкова в день рождения утонула в алкоголе и цветах
00:14
Отправляющему украинцев на верную смерть Порошенко объявили бойкот
23:11
Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение
22:09
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
21:58
Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга
21:56
Почему Путин не отдаст Курилы Японии
21:56
Новые данные о смертоносном взрыве у Крымского моста
21:54
"Депрессивные психопатки": почему Питт закрутил с Джоли и Терон
21:37
Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию
21:16
Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
20:48
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
20:46
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
20:43
В Ижевске бомж до смерти избил знакомого
20:43
Красавицу Водянову сосватали за 17-летнего сына
20:26
В Татарстане проигравший в карты мужчина убил оппонента
20:05
Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II
19:39
В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля
19:09
Вздохнули с облегчением: коллеги избавились от неудобной Кожевниковой
18:59
Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле
18:47
Единороссы массово отказываются от пенсионных надбавок
18:33
Навка проболталась о жутких страданиях
18:09
"Я не знала, что он женат": от беременной отвернулись все подруги
18:04
Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
18:01
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
18:00
В Тюмени из здания поликлиники эвакуировали сотни человек
17:33
Украину ткнули носом в катастрофу МН17
17:07
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:37
Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
16:33
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
16:21
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
16:01
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
15:40
Отравленные Скрипали нанесли удар по России
15:26
Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
15:24
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца
15:02
Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии
14:33
"Отвратительно и безнравственно!": разгневанный Ярмольник напал на телеканалы
14:27
Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями
14:21
Российские военные погибли в Абхазии
14:09
Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
14:04
Успенская спрятала тяжелобольную дочь
13:51
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
13:50
"Регина на развод подаст": Топалов признался в любви к Бузовой
13:32
В Ижевске маршрутка с пассажирами врезалась в трактор
13:17
Создан портрет типичного магазинного воришки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
Шоу-бизнес

Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым

Борис Невзоров. Фото: www.globallookpress.com
Борис Невзоров пережил страшную трагедию. Звезда фильмов "Каменская", "Дорогая Маша Березина", "Новый русский романс" рассказал об убийстве жены Анастасии.
прочитано 1915 раз

Невзоров уже много лет не может забыть тот злосчастный вечер. Страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Более того, внезапно он стал подозреваемым в этом ужасном преступлении.

ПО ТЕМЕ

"Встретились в тонком мире": Андрейченко рассказала о третьем замужестве

Жена понимает: актера Епифанцева ждет роман с молодой блондинкой

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера, было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу. Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Это было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", – вспоминает артист.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Ничего не подозревающая женщина сама впустила преступника в дом.

"Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старый видеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки", – поведал Невзоров в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Преступник не успел предстать перед судом. Он сам был убит.

Борису до сих пор сложно вспоминать о том тяжелом периоде. Артист остался один с маленькой дочерью Полиной. Он долгие годы не мог начать жить дальше.

"В тот момент очень помогала бабушка, которая забрала Полю в Сочи, мои друзья были рядом, поддерживали, за что им большое спасибо", – поделился актер.

Автор: Руслана Алексеева22 января 2019, 15:57

комментарии

Политика

Сказочник Порошенко снова сел в лужу
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
Тактичный Путин взбудоражил Украину
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе

Шоу-бизнес

Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина
Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым
"Глаза уже не открываются": врачи поставили крест на старушке-жене Солнцева
"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото

Проишествия

Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова

Видно, как к кафе приехала скорая помощь
Шоу-бизнес

"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото

Пользователи были разочарованы
Шоу-бизнес

Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе

Она боится, что может скоро умереть
Шоу-бизнес

Сергей Лавров потребовал закрыть "вечной бухой" Наргиз въезд в Россию

Выходки певицы стали невыносимыми

Гороскоп

Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные

Фоторепортажи

Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)

Регионы

Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru