"Уральские пельмени" отсудили пять миллионов у экс-директора
Участники команды заявили, что в 2012 и 2015 годах Нетиевский заключил контракт с развлекательным каналом СТС на трансляцию концерта "Нам 16 лет – Потому что гладиолус!". После этого компания "Фест Хэнд Медиа", которую возглавлял Сергей, получила вознаграждение, "не имея на то законных оснований".
Как утверждает юрист "Уральских пельменей" Виктор Пастернак, правообладатели должны "распределять полученное вознаграждение между всеми лицами, создававшими результат интеллектуальной деятельности", но в этом случае бывший директор придумал схему, которая обошла это требование закона.
Сам Сергей Нетиевский не согласен с решением суда и намерен доказать, что не виновен. "Ситуация абсурдная. "Уральские пельмени" все опять переворачивают. Требования основаны на событиях 2012 года, когда именно нынешний директор "Пельменей" Орлов Евгений являлся руководителем и акционером компании ООО "Фест Хэнд Медиа" и он принимал решение о продаже программы", – передает его слова Ura.ru.
Напомним, судебные разбирательства длятся на протяжении нескольких лет. Нетиевский недавно выдвинул ответное обвинение участникам коллектива "Уральские пельмени". Он считает, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности" и за спиной акционеров присвоили себе большую сумму.
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