"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
На Западе сейчас модно стало обвинять в харасменте живых людей. Некоторые российские знаменитости, по всей видимости, решили пойти еще дальше.
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, актриса Елена Антоненко внезапно решила о себе напомнить, затронув имя покойного Олега Табакова. "Даже если подобные события имели место, зачем о них говорить сейчас? Табаков на ее обвинения ответить уже не сможет", – заявил эксперт.
Манукян склоняется к тому, что подобными грязными методами Антоненко пытается заработать себе очки популярности. "Она хочет о себе заявить, чтобы в России больше людей о ней узнали? Не думаю, что после подобного каминг-аута по возвращении в Россию из США ее творческая судьба сложится лучше, чем в 70-80-е годы", – добавил он.
Стоит добавить, что мотивы артистки станут яснее, если вспомнить то, с каким энтузиазмом копаются в чужом грязном белье в эфире многих развлекательных программ. "Хотя, возможно истории Антоненко заинтересуют скандальные шоу на ТВ, там такое муссировать любят. Но это очень дурно пахнущая слава", – заключил Манукян.
Ранее Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал к ней.
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