Известная певица засудила родного отца
Исполнительница обвинила Рональда Фенти в том, что он основал компанию по поиску новых звезд Fenty Entertainment и использовал ее славу для привлечения инвестиций. До этого мужчина не раз получал предупреждения прекратить строить бизнес от имени Рианны.
"Мошенничество является особенно вопиющим, поскольку ответчикам неоднократно велели прекратить деятельность компании. Их просили перестать использовать имя Рианны, но все доводы остались без внимания", – передает слова адвокатов звезды "Экспресс-газета".
Рональд хотел сделать бренд из фамилии "Фенти" несмотря на то, что компания певицы уже имела права на него. Кроме того, втайне от исполнительницы он договорился с компанией SBS Entertainment организовать ее тур по Латинской Америке.
Адвокаты знаменитости требуют, чтобы мужчина выплатил компенсацию за распространение ложной рекламы и нарушение неприкосновенности частной жизни. Рианна надеется, что в будущем Рональд не сможет использовать имя "Фенти" и называть себя представителем певицы.
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