Рианна показала пикантные снимки в нижнем белье
Певица приурочила новую коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина. Перед запуском собственной линии звезда рассказала о проекте в интервью изданию Vogue. "Нижнее белье ассоциируется с эксплуатацией тела, но это далеко не так. Такая одежда является восхвалением женских форм. Коллекция Savage x Fenty как раз и занимается этим", – пояснила она.
В своем микроблоге в Instagram Рианна представила один комплект. На снимках она позирует в розовом белье. Исполнительница дополнила образ перчатками и аксессуаром для волос в форме сердца. "День святого Валентина создан только для вас. Влюбляйтесь вместе с моей новой коллекцией!" – подписала она одну из фотографий.
Поклонники звезды не смогли пройти мимо таких пикантных снимков и осыпали ее комплиментами: "Королева!", "Бомба", "Как мне нравится это белье!", "Шикарное тело", "Посмотрите на эти формы!" Один из пользователей в шутку спросил, а прилагается ли к этому костюму мужчина.
Рианна утверждает, что всех женщин можно описать словом savage, в переводе – "неприрученная". "Женщины обычно считаются в нашем обществе слабыми и беспомощными. Благодаря моей коллекции они предстанут в совершенно другом виде. Они сильные, всем руководят и могут принимать самостоятельные решения", – заявила она.
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