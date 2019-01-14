Фото известной певицы в старомодной обуви подняли на смех
Недавно папарацци засняли звезду во время воскресной прогулки по Нью-Йорку. Для выхода в свет Рианна примерила большую куртку, черную толстовку и джинсы. Свой повседневный образ она завершила светло-коричневыми уггами и сумкой Dior. Фотографии исполнительницы быстро распространились по Сети.
Модные эксперты подвергли жесткой критике ее наряд. Автор популярного блога о стиле отметила, что такие сапоги вызывали восторг у девушек в нулевых. По мнению Мэй, сегодня марка Ugg вряд ли привлечет внимание модельеров и стилистов, несмотря на многочисленные коллаборации с другими брендами.
Напомним, Рианна приняла участие в откровенной фотосессии для продвижения своей новой коллекции нижнего белья, приуроченной ко Дню святого Валентина. Певица опубликовала несколько пикантных снимков на своей странице в Instagram. На фотографиях она позирует в розовом белье. Звезда завершила образ перчатками и аксессуаром для волос в форме сердца.
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