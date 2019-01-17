Известная модель бросила семью из-за угроз "гореть в аду за секс"
Отец Лорен, режиссер-документалист, принял баптизм, когда снимал фильм о Баптистской церкви Вестборо. Она славилась на все Штаты акциями против гомосексуалистов и религий иных конфессий.
Совершеннолетнюю Лорен Дрэйн не устраивало, что в церкви велели поступать наперекор главной христианской книге – Библии. "Я семь лет подряд читала Библию, где говорилось, что неправильно осуждать других, и не желала так поступать с людьми", – рассказала Лорен журналистам.
Кроме того, девушка не разделяла идею о том, что будет гореть в аду за секс вне брака. Дрэйн отказывалась от брака по договоренности.
Критика Церкви Вестборо дорого обошлась Лорен. Отец отлучил ее от церкви и семьи. Ей запретили общаться не только с родителями, но и с двумя сестрами и братом. "Сначала я не собиралась оставлять семью. Я нежно люблю их, и не хотела отделяться", – призналась Дрэйн.
Оставшись одна, Лорен Дрэйн не пропала. Она получила образование, стала фитнес-тренером, диетологом и вышла замуж. Кроме того, Лорен – популярный блогер: только в Instagram у нее четыре миллиона подписчиков, отмечает Daily Star Online.
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