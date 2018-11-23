Фитнес-тренер раскрыла секрет идеального пресса

Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет стройной фигуры. Накачать идеальный пресс, по ее мнению, можно за три простых шага.

Во-первых, необходимо привести свой режим питания в порядок. "Чтобы избавиться от лишних калорий, вы должны постоянно испытывать их дефицит – то есть потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете в течение дня", – уточняет она. Камилла советует питаться только здоровой едой, в которой содержится достаточное количество протеина, полезных жиров и углеводов.

В качестве полезных продуктов, позволяющих испытывать чувство сытости долгое время, она называет листья салата, свежие фрукты и ягоды, жареные овощи и продукты из цельнозерновой муки. Акерберг утверждает, что нужно отказаться от полуфабрикатов, фаст-фуда и сладкого.

Во-вторых, важным условием идеального пресса являются правильные тренировки. "Комбинируйте силовые занятия и кардионагрузки, чтобы накачать свое тело и сжечь лишние килограммы", – передает слова тренера издание Daily Mail. Каждый, кто мечтает о видимом результате, должен устраивать длительные тренировки, включающие различные упражнения. Время отдыха необходимо постепенно сокращать.

В-третьих, нужно тренировать не только пресс, но и все тело. "Центральной частью вашего тела является живот, и вы не можете его накачать, выполняя только приседания и скручивания", – отмечает Камилла. Она рекомендует делать планку и упражнения на равновесие. "Уделяйте первоочередное внимание вашему животу во время выполнения упражнений, только тогда ваши тренировки будут безопаснее, а результат – лучше", – заключила она.

Ранее бывшая участница группы "ВИА ГРА" Ольга Романовская рассказала "Дни.ру", как ей удается сохранять идеальный пресс. Украинская исполнительница напомнила, что нужно регулярно заниматься спортом. Сама звезда занимается единоборствами, пилатесом и танцами. Певица также посоветовала читательницам избегать продуктов, содержащих сахар, и стараться заменять его на "стевию или фруктозу".