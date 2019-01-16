Бывший артист "Уральских пельменей" довел россиян до слез (видео)
"Каникулы без гаджетов" – так назвал Мясников свою новую композицию. Бывший участник "Уральских пельменей" сравнил поколения советских школьников и современных российских детей.
Артист призвал слушателей вспомнить, как раньше было весело зимой. Не нужен был джойстик для того, чтобы поиграть в хоккей, не было ничего вкуснее сосульки. А из построенной руками ребят снежной крепости родители не могли выманить их. "Сегодняшние школьники пропали в интернете, а раньше со двора нас было не загнать домой", – поет отколовшийся от "Уральских пельменей" артист.
Поклонники "Уральских пельменей" растроганы до слез. "Капельки слез катятся по щекам", "Умеет Слава душу растревожить и улыбнуть!", "На три минуты вернули в прошлое! Браво, маэстро!" – восторгаются комментаторы. Видео бывший участник "Уральских пельменей" опубликовал на YouTube.
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