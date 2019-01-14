Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 января 2019 года
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
С развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской прошло больше года. С тех пор они ни разу не общались.
Виталина Цымбалюк-Романовская теперь увлечена Прохором Шаляпиным – они думают о свадьбе, о совместной концертной программе и альбоме, а еще хотят купить домик в Подмосковье или Америке. Лить слезы по неблагодарному старику киевская пианистка больше не намерена. Она и так отдала ему и девственность, и лучшие годы жизни. "Я ничего о нем знаю, – сообщила она. – Много раз пробовала наладить с ним отношения, но он не шел навстречу. А теперь уже самой не надо".
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Телеведущая отказалась от диет
В недавнем матче она обыграла англичанку Хэрриет Дарт
Она дала большое интервью
Она откажется от их помощи в воспитании ребенка