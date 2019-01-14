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Престарелая мать Наташи Королевой в короткой юбке показала морщинистые ноги

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Наташа Королева обнародовала семейное видео, на котором запечатлена с самыми близкими. В ролике 72-летняя мать популярной певицы зажигательно танцует на пляже, облаченная в майку и короткую юбочку.
прочитано 3000 раз

Который год Наташа Королева с семьей проводит зимний отдых в солнечном Майами. У популярной исполнительницы есть в Америке свои апартаменты. Кроме того, тут много лет живет ее мать, 72-летняя Людмила Порывай. Скоро Наташа уедет в Россию, а пока наслаждается океаном и бархатным пляжным песком в компании самых близких: мужа Сергея Глушко (более известного как стриптизер Тарзан), сына-подростка Архипа и друзей.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Артистка весело проводит время. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева сделала несколько публикаций. Вначале артистка обнародовала фотографию своей мамы Людмилы Порывай, запечатлев ее стоящей по щиколотку в воде. Для выхода в люди 72-летняя родительница певицы выбрала майку и короткую юбку. Завершали образ солнцезащитные очки, фантазийная корона и наряженная елка в руке.

"Мама Люда поздравляет всех с новогодними праздниками и напоминает "Еще не #время расслабляться ведь скоро Старый Новый Год (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Наташа Королева. Далее артистка опубликовала видео, снятое на пляже. Людмила Порывай в том же наряде запечатлена в обществе дочери, зятя, внука и прочих близких людей.

"Все Люды как Люды ! А у нас Супер Звезда!!! Мамуля дай Бог тебе здоровья на долгие годы что бы дарить такой позитив и праздник всем нам!!! С новым старым годом!!!" – пожелала певица в подписи к ролику. Большинство поклонников с юмором отнеслись к публикациям Наташи Королевой, однако не обошлось без критических отзывов.

В частности, досталось Людмиле Порывай. Дескать, она одета не по возрасту. "Такие морщинистые ноги надо прятать, а не показывать", "В силу возраста нужно быть скромнее. Всему свое время", "Точно старческий маразм", "Бабка вообще *** на старость свое тело маршинистое светит на весь мир!!! Ладно бы фото для дома , а то весь мир смотрит кто осуждает кто задницу за нее рвет", "Да , колени – лишнее", – высказались комментаторы.

Автор: Наталья Аряева14 января 2019, 09:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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