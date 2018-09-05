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Мария Максакова отказалась делать аборт

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мария Максакова раскрыла тайну: когда она была беременна дочкой Люсей, все окружение заставляло ее сделать аборт. Однако артистка заявила, что "такой человек" – раз в ней зародилась жизнь, она не может ее убить.
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Мария Максакова дала интервью телеведущей Наталье Влащенко в ее авторском шоу "Vласть vs Vлащенко". В конце передачи оперная артистка призналась, что ей не нравится имидж оставившей детей матери (у Марии есть сын Илья и дочь Людмила. – Прим. ред.). "Мне неприятно, что вокруг меня создается ореол, совершенно не соответствующий действительности – будто я бросила своих детей, будто я какая-то кукушка..." – посетовала Мария.

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В качестве доказательства обратного певица раскрыла тайну. Когда она ушла от своего гражданского мужа Владимира Тюрина, то узнала, что беременна. По словам Максаковой, все окружение заставляло ее сделать аборт, однако она решила рожать.

"Когда я отчаялась в отношениях с Тюриным, так получилось, что я оказалась беременной. И беременной я оказалась своей дочкой Люсей. Так вот, абсолютно все, включая Тюрина, Зою, которая сейчас с ней сидит, 11 лет рассказывает, какая она была чуть ли не дочь, не знаю, кто... Эта няня сама приносила мне таблетки, которые я бы лучше выпила, потому что я не справлюсь с двумя детьми, надо сделать аборт", – рассказала Максакова.

Далее певица уничижительно задала риторический вопрос: "И это я, кукушка, не сделала аборт и воспитывала их вплоть до того момента, пока они не лишили меня этой возможности?" Сейчас, по прошествии лет, Максакова убеждена, что вообще не нужно было связываться с Тюриным.

"С ним жить и рожать от него детей в принципе было ошибкой. Но коли жизнь во мне зародилась, я ее убить не могу – такой человек", – объяснила артистка.

Автор: Наталья Аряева5 сентября 2018, 08:36
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