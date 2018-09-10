Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова

Модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила, что беременна от народного артиста Александра Серова. Девушка уверяет, что певец взял ее силой, и теперь она не знает, оставлять ребенка или нет.

Блондинка стала героиней очередного выпуска программы "На самом деле" Первого канала. 29-летняя Дарья откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с артистом ведущему Андрею Малахову.

По словам Друзьяк, с Серовым ее познакомила подруга. Дарья хотела стать певицей, поэтому с радостью согласилась, когда тот предложил свою помощь. Александр стал продюсером девушки. Она часто гостила в его загородной резиденции, пользовалась личным транспортом певца, а после поселилась в его квартире. "Он мне говорил: "Я вижу в тебе свою дочку. Я не могла подумать, не могла, что это все в такое русло уйдет", – в слезах поведала девушка.

В апартаментах звезды Дарья жила затворницей 21 день. У нее не было ключей от квартиры и собственных денег. Продукты ей привозила домохозяйка Серова.

"В одну из ночей он приехал ко мне. Сказал: "Я сейчас у тебя буду". В итоге он пришел пьяный, с бутылкой, залпом начал ее пить. Начал рассказывать мне про какой-то эротический фильм. Я уже стою и понимаю, в какое русло эта наша встреча идет. Он начинает ко мне приставать, начинает мои руки засовывать к себе в штаны, руки мне заламывать. (…) Потом он завалил меня на кровать. Я ничего этого не хотела. Он меня полностью раздел и произошел у нас интим", – вспоминает модель.

После девушку вместе с вещами выкинули на улицу. Спустя время Друзьяк обнаружила, что беременна.

Эксперты "Прямого эфира" не поверили модели. Они предположили, что Дарья была любовницей артиста, а теперь пытается прославиться и заработать на этой грязной истории. После этих слов экс-участнице "Дома-2" стало плохо, Андрей Малахов вывел ее из студии. За кулисами девушка упала в обморок, ведущий и команда редакторов принялись откачивать блондинку.

Сам Александр Серов уверяет, что Дарья врет. Он и пальцем ее не трогал. Якобы их общая знакомая попросила приютить Друзьяк на пару недель. "Я дал команду своему персоналу, пришла девушка забила ей холодильник, моя домохозяйка. Пришли ребята помогли занести вещи. Я по-дружески относился к ней", – отмечает артист.

По словам Серова, через несколько недель модель нашла себе жилье и съехала, его водитель даже помог перевести вещи в новую квартиру. "А через неделю мы узнаем о том, что она пишет, что ее держали взаперти, что я нездоровый проявил к ней интерес в интимном плане и чуть не изнасиловал. Почему она не уехала тогда, почему она не пошла в полицию?" – задается теперь вопросами Александр.