Дедушка и внучка: престарелого Серова окрутила юная путана

Про таких, как Александр Серов, есть пословица "Седина в бороду – бес в ребро". Недавно вся страна с упоением обсуждала его внебрачных детей и многочисленных любовниц. Теперь, кажется, снова есть повод для разговоров.

Даша Друзяк всегда выделялась среди участников и без того скандального реалити-шоу "Дом-2". "Драчунья", "матерщинница", "скандалистка" и даже "проститутка" – как только не называют красавицу. Причем все эти определения будут корректными.

Друзяк гордится, что до прихода на телестройку зарабатывала своим холеным телом – она встречалась с богатыми мужиками за деньги и удовлетворяла все их капризы. У нее были влиятельные спонсоры, которые помогали Даше. А теперь о ней заботится певец Александр Серов.

Детали их знакомства покрыты туманом. Очевидно, связала 69-летнего певца и 29-летнюю жрицу любви музыка. "Мне очень повезло, – улыбается Даша. – Всегда мечтала познакомиться с мэтром. Помню, как в детстве слушала его песни, стояла перед зеркалом и представляла себя на большой сцене. А когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей нелегкой судьбе, артист решил помочь мне".

Певец захотел получше и поглубже узнать юную прелестницу. Поэтому ничтоже сумняшеся пригласил к себе на студию. Детали их жаркого и бурного общения там Дарья стесняется раскрыть. Она лишь кокетливо улыбается: "Он дал мне несколько ценных советов, поделился опытом".

Судьба несчастной девушки так потрясла артиста, что он даже пригласил ее пожить у него дома! "Когда Александр узнал, что мне негде жить, предложил свою помощь, – пояснила девушка. – Сказал, что я могу обосноваться в одной из его свободных квартир. Я была счастлива такому подарку судьбы и очень благодарна исполнителю".

В квартире Серова Даша чувствует себя аки рыба в воде – выходит в прямой эфир в социальных сетях и хвастается роскошными интерьерами.

Публикация от ♕ ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК ♛ (@dariafriendsk) 19 Июн 2018 в 9:49 PDT

Теперь, когда квартирный вопрос благополучно решен, Даша будет стараться пробиться на эстраду, в кино и модельный бизнес. Наверняка и сердобольный Серов не остается глух к чаяниям красотки и сможет ей помочь. А уж она-то знает, чем и как отблагодарить за протекцию – опыт богатый. "Не сомневаюсь, имя Дарья Друзяк вы еще услышите не раз", – цитирует пассию Серова журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Напомним, Александр Серов счастливо прожил 19 лет в браке с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. В 1993 году у них родилась дочь Мишель. Сейчас артист в разводе.