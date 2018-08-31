64-летний Серов избил и вышвырнул юную проститутку после интима

Даша Друзяк всегда выделялась среди участников реалити-шоу "Дом-2". "Драчунья", "матерщинница", "скандалистка" и даже "проститутка" – как только не называют красавицу. Но Друзяк даже гордится, что до прихода на телестройку зарабатывала своим холеным телом – она встречалась с богатыми мужчинами за деньги и удовлетворяла все их капризы. А потом познакомилась с Александром Серовым, который пообещал ей помочь в продвижении по карьерной лестнице...

"У нас было несколько встреч, – хвастает Дарья. – Александр Николаевич сказал, что нравлюсь ему, что относится ко мне как дочке, обещал помочь с работой. Говорил, что будет меня брать на все светские мероприятия, концерты. А потом я стала замечать с его стороны какой-то нездоровый интерес. В общем, в итоге у нас несколько раз был интим. Со мной повсюду ходил его охранник. Чувствовала себя как птица в клетке. Это был самый кошмарный месяц в моей жизни. Еще просил познакомить его с моей лучшей подругой, даже звонил ей, предлагал что-то".

Распутница с богатой фантазией очень понравилось артисту, и он предложил девушке пожить в его шикарной квартире. Там Даша чувствовала себя аки рыба в воде – выходила в прямой эфир в социальных сетях и хвастала роскошными интерьерами.

"Но в какой-то момент не сдержалась и устроила истерику, – цитирует Дашу журнал StarHit. – В итоге Серов поднял на меня руку. Больше не в силах терпеть такое отношение, сбежала от него куда глаза глядят. Теперь не знаю, что делать. Но очень хочу, чтобы другие наивные девочки не велись на пустые обещания и не повторяли моих ошибок. Ничего хорошего из этого не будет".

Публикация от ♕ ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК ♛ (@dariafriendsk) 23 Июл 2018 в 3:25 PDT

Видимо, теперь, когда певец вышвырнул путану из дома, пробиваться на эстраду, в кино и модельный бизнес, как давно мечтала, она будет при помощи других покровителей. А уж она найдет, чем и как отблагодарить за протекцию – опыт богатый. "Не сомневаюсь, имя Дарья Друзяк вы еще услышите не раз", – улыбается Даша.