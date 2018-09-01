Внезапный поворот в деле окрутившей Серова юной путаны

Певец Александр Серов впервые прокомментировал слухи о том, что у него закрутился роман с 29-летней Дашей Друзяк. которая раньше была участницей шоу "Дом-2". Ситуация оказалась совершенно не такой, как могло показаться на первый взгляд.

Еще в бытность участницей "Дома-2" Дарья Друзяк становилась участницей самых громких обсуждений и разоблачений. В частности. рассказывали, что девушка подрабатывала проституцией и жила на деньги богатых спонсоров. Однако дело приобрело совершенно новые масштабы, когда красотка неожиданно сообщила. что живет с 64-летним Александром Серовым.

Дескать, прелестница не только живет в доме певца, но и надеется с его помощью покорить российскую эстраду, блистать в кино и заявить о себе в модельном бизнесе. Разоткровенничавшаяся девушка даже призналась, что у них с Александром Серовым "несколько раз был интим". Однако девушка, по ее словам, чувствовала себя как птица в клетке и страдала от отсутствия свободы. В конечном итоге она устроила истерику, после которой певец якобы поднял на нее руку и вышвырнул за дверь.

Однако эта красочная история "современной Золушки" известна общественности лишь в пересказе самой Дарьи Друзяк. Своей точкой зрения решил поделиться и Александр Серов. Его слова придают этому скандальному делу совершенно другой оборот.

Публикация от ♕ ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК ♛ (@dariafriendsk) 9 Июн 2018 в 3:21 PDT

Он рассказал, что действительно предоставил красотке из "Дома-2" жилье, однако пустил ее не к себе в квартиру, а предоставил ей пустующие апартаменты. И сделал он это не из тайных помыслов добиться расположению юной прелестницы. а по просьбе директора певицы Stacy, близкой подруги семьи артиста.

Публикация от ♕ ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК ♛ (@dariafriendsk) 19 Июн 2018 в 9:49 PDT

По ее же просьбе Александр Серов хотел помочь бывшей участнице "Дома-2" с построением карьеры на эстраде, но столкнулся с неожиданными трудностями. "К сожалению, у девушки не оказалось вокальных и внешних данных. Я не стал это скрывать и решил сказать ей правду", – цитирует портал Dom2.Life певца. Он полагает. что именно эта откровенность могла заставить Дарью Друзяк затаить на него обиду и начать рассказывать небылицы.

Публикация от ♕ ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК ♛ (@dariafriendsk) 25 Фев 2018 в 9:39 PST

"Я не просил ее освобождать квартиру. На интим и намека не было!", – подчеркнул Александр Серов. Несмотря на то, что их с красоткой из "Дома-2" не связывало ничего, кроме просьбы подруги, певец честно старался помочь нуждающейся девушке. Помощники артиста возили ее по врачам из-за жалоб на здоровье и поддерживали материально, а она ночами пропадала неизвестно где, напоследок облив грязью своего благодетеля. "Не зря говорят: не делай добра, не получишь зла", – резюмировал Александр Серов.