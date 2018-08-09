Любовница приехала проститься со скончавшимся от сердечного приступа Фоменко

Петра Фоменко, без преувеличения, можно назвать легендой советской и российской театральной сцены. Педагог, автор более шестидесяти постановок на лучших сценах мира... 9 августа исполняется 6 лет с момента его смерти



Гремящие сегодня режиссеры Сергей Женовач, Владимир Епифанцев, Миндаугас Карбаускис, Сергей Пускепалис, актеры Игорь Угольников, Полина и Ксения Кутеповы, Полина Агуреева – все это ученики Петра Наумовича. И как же тяжело им было на исходе лета 2012 года узнать, что Фоменко не стало.

Он ведь меньше месяца назад отметил 80-летний юбилей, было столько планов, желаний, дел на предстоящий сезон!.. "Фоменко до последнего приходил в театр, просто не мог без него жить. Сетовал, как тяжело и обидно, когда начинает предавать собственное тело, – рассказывал актер его театра-мастерской Карэн Бадалов. – У него много лет назад обнаружили страшный диабет. Надо знать Петра Наумовича, который никогда не соблюдал режим питания, волновался, курил, выпивал. Скончался же в Бакулевском центре, куда его положили с жуткой аритмией".

Жена режиссера Майя Тупикова плакала у гроба: "Он лежал в больнице, его лечили от скопления жидкости в легких. Почти вылечили, но чего-то не долечили. Накануне он был слабым, его тошнило... Петр несколько дней не ел... Вечером простились как обычно, никаких знаменательных слов он не сказал. А вскоре врачи обнаружили его мертвым...





По христианской традиции усопших хоронят на третий день после смерти. Но прощание с выдающимся режиссером и педагогом пришлось отложить еще на двое суток. Многие друзья и коллеги мастера были в отпусках и не успевали вернуться в столицу. Но главное, из Вильнюса ждали внебрачного сына Петра Наумовича по имени Андрис вместе с мамой – известной в Прибалтике писательницей и театральным критиком Аудроне Гирдзияускайте С законной женой, ставшей вдовой, любовница и ее сын впервые встретились у гроба... Похоронили актера на Ваганьковском кладбище.

