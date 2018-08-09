Пореченков оставил жену с тремя детьми

Михаил Пореченков сильно занят, актер буквально разрывается между несколькими видами деятельности. Поэтому ему пришлось на долгое время оставить семью.

Михаил Пореченков нарасхват: он снимается в нескольких проектах, занимается делами собственной кинокомпании, а также возглавляет кинофестиваль "ГОРЬКИЙ fest" в Нижнем Новгороде. Ради работы ему пришлось отказаться от общения с семьей. "Пришлось оставить их на долгое время. Живу в поездах и самолетах, постоянные переезды с одной работы на другую. Но так интереснее! Потому что, если ты не вписываешься в авантюры, которые предлагает тебе жизнь, то можешь эту жизнь и профукать. Я вписываюсь во все авантюры", – заявил Пореченков.

Актер счастлив во втором браке. Супруга Ольга подарила ему троих детей: сыновей Михаила и Петра и дочь Марию. "Я считаю, что браки совершаются на небесах, как и у нас с Ольгой. Это то самое состояние души, когда случается химия, и все детальки подходят друг другу. Главное, чтобы детей в семье было много. Такой технический ход, как цементирующее начало. Вот моя супруга – цементирующее начало нашей семьи. Так как я по работе все время в разъездах, очень скучаю по домашним, чувствую, что мне их не хватает. Каждый раз при возвращении домой радость запредельная…" – признался актер.

Примечательно, что Михаил и Ольга венчались. Актер убежден, что таким образом он взял ответственность за свою семью. По словам Пореченкова, и в их семье бывают ссоры, проблемы и прочие сложности, однако он уверен, что это все можно пережить. "Мужчина берет на себя божественные обязательства по отношению к людям, которых он будет любить, холить, лелеять, обеспечивать. Тут как в армии: присягу принял – все, никуда уже не денешься", – заключил Михаил.

Отметим, что у артиста есть взрослый сын Владимир от гражданской жены и дочь Варвара от первой супруги. Кстати, благодаря Володе Михаил уже дедушка. Пореченков души не чает во внучке Мирославе. "Прекраснейшее создание, которое все время хочется потискать и пощипать", – признался актер журналу "Теленеделя".