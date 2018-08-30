Продюсер "Уральских пельменей" Нетиевский объявил о рейдерском захвате

Бывший продюсер "Уральских пельменей" раскрыл план нового руководства шоу по захвату власти. Сергей Нетиевский обвинил директора в рейдерстве.

Сергей Нетиевский не скрывает, что доходы у "Уральских пельменей" огромные – как были при нем, так и сейчас. По словам бывшего директора, за период с 2009 по 2015 годы актеры и авторы заработали свыше 670 миллионов рублей. Так что шоу – лакомый кусок.

По словам Сергея, сейчас приводится в исполднение план, разработанный новым директором Евгением Орловым. "Сначала неожиданный захват активов и имущества ООО "Идея Фикс медиа", потом сокрытие первичной документации с целью предотвратить преследование. Далее – инициирование быстрых судов по формальным, надуманным основаниям к законному владельцу, подача заказных заявлений в правоохранительные органы с целью психологического воздействия", – сказал Нетиевский.

Бывший директор утверждает, что новое руководство "Уральских пельменей" не гнушается применять такие методы, как оговор, создание негативного фона в СМИ вокруг законного владельца, его деятельности и даже семьи. Цель – вымотать человека и вынудить отказаться от законных требований к рейдерам о возврате активов, заявил Сергей.

Весной этого года Нетиевскому удалось отстоять в суде права на архивные выпуски юмористического шоу. Однако в ответ в Екатеринбурге возбудили уголовное дело против Сергея – его обвинили в хищении 173 миллионов рублей.

Судебные разбирательства между "Уральскими пельменями" и их экс-директором Сергеем Нетиевским идут уже второй год. В конце 2017-го актеры шоу подали иск к Сергею о взыскании с него 28 миллионов рублей. Он ответил иском к "Творческому объединению "Уральские пельмени". Нетиевский требовал признать недействительным решение общего собрания о лишении его должности директора, передает StarHit.