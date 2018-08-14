Нетиевский оправдался за развал "Уральских пельменей" из-за 300 млн

Экс-продюсер шоу Сергей Нетиевский поделился своей точкой зрения на конфликт, приведший к расколу коллектива и тянущийся уже три года. Он требует с проекта более 330 миллионов рублей.

По словам Нетиевского, произошел рейдерский захват. Якобы, новый директор "Пельменей" Евгений Орлов вывел средства и нанес ущерб его компании "Идея фикс медиа" на сумму свыше 330 миллионов рублей, после чего скрыл всю документацию компании.

"После смерти директора "Уральские пельмени продакшн" Алексея Лютикова в 2016 году встал во главе компании, куда вывел чужие активы... Я требую вернуть активы, а Евгений Орлов, прикрываясь именем коллектива, через своих представителей нападает на меня в судах, создает негативный фон в СМИ, ходит по кабинетам высшей власти. Он вводит всех в заблуждение". – цитирует бывшего продюсера шоу Ura.ru.

Нетиевский отметил, что у него с коллективом было несколько встреч. На них он предлагал артистам добровольно вернуть активы, якобы выведенные Орловым через них, и покончить со скандальной историей.

"Но все мирные договоренности были сорваны Орловым, потому что он зарабатывает на конфликте, а ребята слепо поддерживают его", – заявил Нетиевский. Также экс-продюсер утверждает, что информация о том, что он семь лет вводил коллектив в заблуждение и что они получали мизерные гонорары, не соответствует действительности.

Напомним, экс-директор творческого коллектива "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Артисты убеждены, что бывший участник нанес им ущерб в размере 173 миллиона рублей.