Вайкуле поразила заявлением об артистах-эгоистах

В курортной столице Латвии все готово к открытию фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018". За несколько часов до старта певица дала интервью Dni.Ru.



"Я недавно сделала потрясающий вывод, – улыбается хозяйка фестиваля. – Все артисты – большие эгоисты. Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я. Всегда только я".

"Но когда я начала проводить свой музыкальный фестиваль, стала думать о себе в последнюю очередь, – отмечает Лайма. – Так что если на концерте и будут накладки, то только у меня. Значит, заботясь о гостях, сама что-то недодумала".

Певица признается, что 99% приглашенных звезд – те, кого она звала лично. "У меня скверный характер. Меня надо любить, тогда и я буду любить", – объясняет она выбор артистов для фестиваля. Каждый из них от Лаймы просто без ума. А она даже приглашает артистов к себе домой на репетиции – это очень сближает.





Напомним, что на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018", который пройдет 19-22 июля, выступят Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.