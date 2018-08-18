Известная актриса назвала причину смерти Меньшова

Актриса Екатерина Мадалинская раскрыла подробности о последних днях ведущего "Песни года" Евгения Меньшова. Она рассказала, что третья жена артиста не пускала к нему друзей.

Народный артист России Евгений Меньшов ушел из жизни 19 мая 2015 года от рака костей. Свои последние дни он находился в хосписе. Вторая жена Меньшова Лариса Борушко тоже умерла от рака.

"Он очень любил Ларису, и, когда у нее обнаружили опухоль женских органов, у Меньшова и мысли не было сдать жену в хоспис. Он не отходил от нее, дома за ней ухаживал. Правда, мама Ларисы помогала, приезжала из Белоруссии", – цитирует "Собеседник" подругу семьи Меньшовых актрису Екатерину Мадалинскую.

Однако его третья жена, телеведущая Ольга Грозная, после того, как болезнь артиста стала давать о себе знать, рассудила иначе. "Я не берусь никого осуждать, но все же даже самый лучший уход в чужих стенах не заменит дома и любви близких, которая порой продлевает жизнь", – уверена Екатерина Мадалинская.

Возможно, что одной из причин раннего ухода артиста стало как раз решение разлучить его с семьей и близкими. С друзьями он не мог увидеться даже в стенах клиники. "Ольга нас не пускала к нему", – рассказала актриса.

Кроме того, после третьего брака у Евгения Меньшова стали портиться отношения с сыном. "Он, уже будучи онкобольным, женился в третий раз на телеведущей Ольге Грозной. Она очень любила мужа, но сына и друзей отдалила от него – это правда", – вспомнила Екатерина Мадалинская.