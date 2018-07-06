Звезду российских сериалов избили из-за пьянки
Выяснилось, что избиению предшествовали алкогольные возлияния. По информации Telegram-канала 112, вечером 4 июля звезда вместе с двумя соседками по дому выпивала на детской площадке.
Одна из женщин перебрала лишнего, и знакомые позвонили ее мужу. Мужчина ударил супругу, и за нее вступилась Осипова. Однако благоверный соседки дружеских чувств Евгении не оценил. Он несколько раз с силой ударил артистку в лицо.
Знаменитость обратилась в травмпункт. Оттуда ее перевезли в городскую больницу №13.
Евгения Осипова родом из Тулы. В 2007 году девушка окончила актерский факультет ГИТИСа. Работала в Театре сатиры до 2008 года. Актриса снялась в фильмах "Доярка из Хацапетовки", "Летит", "Бездна", "Чемпион", "Я сыщик", "Рыжая", "Башня", "Закрытая школа" и во многих других.
Ранее стало известно о ЧП с другим знаменитым представителем российского шоу-бизнеса. Обокрали певца Сергея Пенкина, уснувшего на лавочке после возлияний в кафе. У него стащили золотую цепочку с крестиком и иконкой, а также золотое кольцо, часы и дорогой смартфон. Сам артист инцидент отрицает.
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