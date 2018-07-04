Названы дата и место похорон звезды КВН

Прощание с кавээнщиком Асланом Алборовым пройдет во Владикавказе. Похоронят юмориста в пятницу, 6 июля, передает Пятый канал.
"Мы не знаем причин смерти. Это случилось буквально несколько часов назад", – заявил директор североосетинского театра КВН Сослан Плиев.
Бывший участник команды КВН "Пирамида" скончался на 34-м году жизни. Трагедия произошла на базе отдыха под Владикавказом.
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