Все благодаря фетишу: откровенное признание звезды сериала "Ольга"

Кинокарьере девушке предшествовала работа модели. Причем весьма необычной. Съемки в юном возрасте и послужили толчком к переходу на новый уровень.



До участия в сериалах "Кухня" и "Ольга" молодая актриса Алина Алексеева прославилась как фетиш-модель. В интернете до сих пор можно найти фотографии, где она запечатлена в эпатажных нарядах, среди которых корсеты с чулками и различные латексные костюмы. Сама девушка ни капли не стесняется своего прошлого, а наоборот – считает, что оно положительно сказалось на ее карьере, спровоцировав новый этап в жизни.



По словам Алины, ее мама изначально не знала о способе заработка дочери, хоть и подозревала. "Я маме ничего не рассказывала, но через какое-то время она нашла у меня в шкафу сумку с латексом, корсетами, чулками и была просто в ужасе! Мама знала, что если я ничего не расскажу, то от меня ничего не добиться, поэтому с расспросами не подходила", – поделилась Алексеева.

Однако спустя некоторое время по почте пришли несколько выпусков журнала, где юная девушка была на обложке. Тогда мать и узнала о карьере своей 17-летней дочери. Но ругать не стала. "Там – очень красивая съемка. Надо отметить, что я никогда не позировала голой, на тех фотографиях был кружевной корсет, меха, перчатки высокие. Мама это увидела и сказала: "Здорово! Если хочешь – делай!" - рассказала актриса.

При этом она подчеркнула, что серьезных денег ей это занятие не приносило. Но благодаря появившейся аудитории посредством журнала, Алине удалось быстро раскрутить магазин винтажной одежды. Тут очень кстати пришелся наработанный образ, а также отсутствие конкуренции, считает она.

Дальнейшее попадание в кино Алексеева связывает как раз со своим модельным прошлым. "В интернете остались какие-то видео моих выступлений. Так меня нашла кастинг-директор фильма "Дау" и позвала на съемки", – пояснила девушка. К тому моменту она уже завязала со съемками и занималась целиком магазином. Карьера фетиш-модели перестала ей быть интересна, к тому же в России это скорее хобби, чем профессия, уверена Алина.

"Я ведь это воспринимала как искусство, потому что на Западе это направление очень развито. Там куча фриков, все это крутится-вертится, они придумывают какие-то шоу. А у нас, я поняла, фетиш и бурлеск всегда будут воспринимать как стриптиз или порно. Это искаженное восприятие", – сказала Алексеева. Со временем она перестала видеть в этом смысл, объяснив это своим взрослением. "Ты во всем этом варишься до определенного возраста, а потом тебе хочется чего-то большего", - заключила она.