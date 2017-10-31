Потерявшая ребенка звезда "Ольги" ужаснула новым видео

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова опубликовала свежее видео в социальной сети. Поклонники, посмотрев ролик, признались, что порядком испугались.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Троянова выложила видео, сделанное в постели. Актриса тихим проникновенным голосом призналась фанатам, что зря сделала пост про Хэллоуин. "В общем, сегодня меня, походу, укусили", – призналась звезда сериала "Ольга". В следующую микросекунду лицо актрисы обезобразилось, а из ее рта вырвался страшный крик. Затем Яна стала прежней. "В общем, с Хэллоуином", – тихо сказала Троянова, вернувшая себе спокойное выражение лица.

Многочисленные подписчики, посмотрев видео, поделились своими впечатлениями. Причем многие из них оказались нецензурными. Dni.ru по этическим причинам приводят только приличные комментарии. "Блииииин))", "у меня чють инфаркт не случился", "Я тоже испугалась😂😂😂", "Зачем так людей пугать😀", "Так неожиданно...", "Чуть телефон не уронила", "Фу блин, перепугалась, с утра, аж плохо стало...не ожидала😯 я так и рожу раньше срока", "Сидела на кухне кофе пила ,пыталась проснутся ..Блин я в наушниках на максималку сделала 😀😀😀 думаю не надо описывать на сколько я испугалась . Сон рукой сняло 😀😀" – высказались подписчики.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Окт 30 2017 в 4:23 PDT

Напомним, Яна Троянова прославилась благодаря сериалу "Ольга", хотя на ее счету работа в серьезных кинопроектах – "Короче", "Кококо", "Волчок". Причем в "Кококо" актриса исполняла роль героини, потерявшей родного человека. Спустя короткое время у Яны умер сын Николай. Он погиб в 2010 году. Николай совершил самоубийство.

По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохой компанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что в племяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайне агрессивно по отношению к близким.

Первый супруг Константин Ширинкин (умер в 2004 году) поднимал на Троянову руку и регулярно оскорблял. "Из хороших воспоминаний – только выход из роддома. Все! Остальное – драки, измены, унижения… Когда я лежала в больнице со сломанным носом и тяжелым сотрясением мозга, мама пришла и сказала: "Не для этого я тебя рожала". И тогда я развелась. После того брака осталось выжженное поле…" – высказалась в недавнем интервью актриса.

