Известная певица угодила в психушку и счастлива

Солистка американской R'n'B-группы Destiny's Child Мишель Уильямс попала в психиатрическую клинику. Об этом артистка сообщила поклонникам в Instagram.

О госпитализации 37-летней знаменитости стало известно 17 июля. Она без стыда призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

"Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь той, кто продолжит быть примером, ведь я неустанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если изменишь образ мыслей, изменишь жизнь", – написала она в микроблоге. Фолловеры поддержали Мишель, пожелав ей скорейшего выздоровления.

"Спасибо, что поделились этим с нами! Я молюсь за все самое лучшее для Вас. По крайней мере, Вы вселили в меня мужество", "Мишель! Вы можете справиться с этим!", "Вы замечательная. Вы вдохновляете всех. Так держать! Желаю Вам мира", – написали поклонники Уильямс. Ранее певица рассказала о депрессии, от которой страдала долгие годы, но поняла, что с этим делать, только после 30 лет.

Публикация от Michelle Williams (@michellewilliams) 17 Июл 2018 в 12:01 PDT

Напомним, в апреле этого года артистка объявила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. Группа Destiny's Child просуществовала с 1990-го по 2005 год. Затем ее участницы Мишель Уильямс, Бейонсе и Келли Роуленд начали сольную карьеру.

Публикация от Michelle Williams (@michellewilliams) 11 Дек 2016 в 2:53 PST