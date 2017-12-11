Под Москвой травести-диву Дукалис упекли в психушку

Житель Подмосковья Денис Колесников, выступающий в образе травести-дивы Марии Дукалис, попал в психиатрическую больницу. Судя по всему, это случилось благодаря соседям новоиспеченной звезды.

Колесникову стало плохо во время одного из выступлений. Он попросил соседей вызвать скорую помощь. Врачи доставили его не в обычную больницу, а в психиатрическую лечебницу, передает РЕН ТВ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.