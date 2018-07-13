"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек

Актриса Жанна Эппле недавно стала бабушкой. Радостное событие омрачает затяжной семейный конфликт.

Артистка не может наладить отношения с матерью. Вот уже три года женщины практически не разговаривают. "Каждый раз, когда приходила к маме, сжималась: мне казалось, что получу битой по морде. Я больше не могу приходить к ней, как описавшийся пудель, не хочу", – рассказала звезда в программе "Секрет на миллион". Что на самом деле стало причиной размолвки, звезда не сообщила.

Рождение правнука не смогло растопить сердце женщины – старший сын Жанны Потап стал отцом. Мальчика назвали необычным именем Север. "Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила", – вздыхает артистка.

Эппле отметила, что отец Потапа также не изъявляет желания общаться с детьми и внуком. Звезда предполагает, что мужчина даже не знает о появлении наследника. По ее словам, в их семье не переживают от отсутствия дедушки, ведь они не видели его уже десять лет. "А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко", – сообщила Жанна.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 26 Май 2018 в 9:40 PDT

Эппле отметила, что после ее откровенного интервью на телевидении мать хотела поговорить. Однако на тот момент она не смогла возобновить общение.

Артистка гордится, что смогла полностью погасить ипотеку. "В этой квартире мы живем все вместе: я, невестка, внук и мои два сына! Невестка у меня молодец, все взяла в свои руки. Я даже еду не готовлю, все она. Я только ем. Честно говоря, удачно женила сына", – восхищается новой родственницей звезда.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 25 Май 2018 в 2:26 PDT

Жанна не уверена, что можно восстановить общение с матерью. Она признается, что потеряла надежду. "Отношения строятся всю жизнь: нельзя взять и помириться, начать дружить и любить друг друга", – сообщила знаменитость. Она отметила, что благодарна родительнице за подаренную жизнь и уважения к ней не потеряла, передает Sobesednik.ru.