"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек

Эксклюзив Интервью Басков в Витебске побил Киркорова Аллегрова рассказала о потери невинности Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Пятница 13 июля
Лента новостей
17:29
Зависимость от кокаина объяснили дурной наследственностью
17:25
Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт
17:09
Интерес к московской недвижимости продолжает расти
16:52
Почему у россиян внезапно появилось больше "лишних" денег
16:51
Смертельная опасность бургеров
16:45
Горячая телеведущая рассказала о сексе с едой
16:36
На 12-летнего школьника рухнула кирпичная стена туалета
16:28
Уфимец избил врача за отказ открыть больничный лист
16:13
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
16:07
Какие смартфоны чаще всего ломаются
15:44
Абрамович купил пентхаус с видом на стадион "Челси" за 2,5 миллиарда
15:37
Реновация приходит на юго-запад Москвы
15:36
"ЕР" возьмет на контроль пенсионную реформу
15:05
Медики развенчали популярный миф о солнечном затмении
14:41
Египетские пляжи запретят посещать местным жителям
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
14:23
Крымский мост рвет Украину в клочья
14:21
Кремль отреагировал на жалобное письмо мамы Сенцова
14:03
Как стать активным гражданином
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:52
Меган Маркл обрекла себя на страдания ради мужа
13:36
Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода
13:32
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
13:29
Facebook оказался недоступен по всему миру
13:28
Как победить СПИД
13:15
"Челси" уволил главного тренера
13:13
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
13:10
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
13:00
Девушка приободрила голой грудью грустившего в пробке Бекхэма
12:51
В Европе ужесточили контроль границ из-за встречи Путина и Трампа
12:35
Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло
12:33
"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
12:32
Мать террориста Сенцова просит Путина о помиловании
12:25
Совет на выходные
12:21
Как накопить капитал к пенсии
12:16
Лучший пляж в России нашли в Калининграде
12:08
Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ
11:50
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
11:38
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку
11:24
"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией
11:24
Скандальная слава Карины Мишулиной
11:22
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
11:12
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
11:12
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:28
Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:16
Московские школьники успешно выступили на олимпиаде в Румынии
10:12
"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:05
В египетском аэропорту прогремел взрыв
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:52
Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:33
Самолет Трампа перекрасят в цвета российского флага
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:28
Россия теряет население
09:17
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
09:00
Новый инцидент в Солсбери всполошил полицию
09:00
Овечкина шокировала выходка Бузовой
08:34
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
08:22
Нытье украинцев начало раздражать Европу
08:12
Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры
03:14
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко
21:57
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
21:49
Как Медведевой живется с канадским геем
21:40
"Состарилась девушка": названа причина ухода Верки Сердючки
21:33
Беременную Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего
21:31
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
21:27
Судить финал ЧМ-2018 доверили аргентинцам
21:13
65-летняя Макрон показала сморщенное голое тело
21:09
Известный российский скульптор умер после долгой болезни
20:37
Пропавший в Самаре английский фанат найден пьяным и довольным в московском отеле
20:36
Бомжующий Шура: Я жил вместе с проституткой Танькой
20:16
Хитрый секрет Меган Маркл стал достоянием общественности
20:11
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
20:10
Примадонна врезала бессовестным "фанерщикам"
19:53
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
19:52
Кержаков выбил из супруги $2 миллиона после скандала с ребенком
19:35
Свердловчан кормили хлебом с плесенью
19:12
Ведущая "Давай поженимся" раскрыла детали предстоящей свадьбы
19:01
Жительница Башкирии притворилась больной раком и выклянчила у друга 460 тысяч рублей
18:31
В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
18:25
Группа Вагнера помогла сирийцам освободить провинцию Дераа
18:24
Елена Сафонова бросила детей
18:23
Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте
18:11
Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей
17:57
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
17:49
Стая волков держит омичей в страхе
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:29
Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
17:16
В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой
17:10
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
17:04
Москва прирастет железными дорогами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
Шоу-бизнес

"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек

Жанна Эппле. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актриса Жанна Эппле недавно стала бабушкой. Радостное событие омрачает затяжной семейный конфликт.
прочитано 590 раз

Артистка не может наладить отношения с матерью. Вот уже три года женщины практически не разговаривают. "Каждый раз, когда приходила к маме, сжималась: мне казалось, что получу битой по морде. Я больше не могу приходить к ней, как описавшийся пудель, не хочу", – рассказала звезда в программе "Секрет на миллион". Что на самом деле стало причиной размолвки, звезда не сообщила.

ПО ТЕМЕ

Наследник вынужден скрывать родство с Эппле

У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак

Рождение правнука не смогло растопить сердце женщины – старший сын Жанны Потап стал отцом. Мальчика назвали необычным именем Север. "Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила", – вздыхает артистка.

Эппле отметила, что отец Потапа также не изъявляет желания общаться с детьми и внуком. Звезда предполагает, что мужчина даже не знает о появлении наследника. По ее словам, в их семье не переживают от отсутствия дедушки, ведь они не видели его уже десять лет. "А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко", – сообщила Жанна.

Эппле отметила, что после ее откровенного интервью на телевидении мать хотела поговорить. Однако на тот момент она не смогла возобновить общение.

Артистка гордится, что смогла полностью погасить ипотеку. "В этой квартире мы живем все вместе: я, невестка, внук и мои два сына! Невестка у меня молодец, все взяла в свои руки. Я даже еду не готовлю, все она. Я только ем. Честно говоря, удачно женила сына", – восхищается новой родственницей звезда.

Жанна не уверена, что можно восстановить общение с матерью. Она признается, что потеряла надежду. "Отношения строятся всю жизнь: нельзя взять и помириться, начать дружить и любить друг друга", – сообщила знаменитость. Она отметила, что благодарна родительнице за подаренную жизнь и уважения к ней не потеряла, передает Sobesednik.ru.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Руслана Алексеева13 июля 2018, 16:38

комментарии

Политика

Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
Нытье украинцев начало раздражать Европу
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Шоу-бизнес

У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль
Шатающаяся Дана Борисова наплевала на дочь
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы

Проишествия

Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле

Lifestyle

Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Шоу-бизнес

"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании

Влюбленные наслаждаются друг другом
Шоу-бизнес

"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой

Друзья считают, что телеведущую надо спасать
Шоу-бизнес

"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах

Ведущая "Дома-2" дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы

Артистка готовится к шоу в честь юбилея

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru