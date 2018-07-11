Дитковските после съемок с Чадовым заговорила о прощении

Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились, правда, лишь в рамках телепроекта о разведенных парах. Артисты отмечают, что теперь их объединяет общий сын и дружба. Громкий развод многому научил Агнию. Теперь на взаимоотношения мужчины и женщины она смотрит несколько прагматично.

Агния уверена, что очень глупо ждать, что близкий человек изменится. По мнению артистки, можно либо принять человека таким, какой он есть, либо отказаться от него, а переделывать никого не надо. "Мне кажется, глупо ждать изменений от человека. Либо идешь с ним рука об руку, либо встаешь на путь компромиссов, либо разводишься. Думаю, подстраиваться можно до той поры, пока тебе это интересно", – поведала Дитковските.

Агния говорит, что любимому человеку может простить очень многое. "Пока всем все прощала. Я, честно говоря, незлопамятный и необидчивый человек", – заявила звезда. Однако это не помешает ей высказать все то, что она думает, напрямую. Артистка с улыбкой называет себя правдорубом.

Публикация от Агния Дитковските (@ditkovskyte) 9 Июн 2018 в 6:01 PDT

Дитковските отметила, что личные проблемы старается решать либо самостоятельно, либо с помощью друзей, психологов же она обходит стороной. "Я во всем стараюсь увидеть логику, иначе начинаю теряться. По сути, проблемы у всех одинаковые. Например, есть такая бытовая проблема: женщине надоело убирать за мужчиной. Психолог может дать ключ – отвернуться, остыть, повернуться и сказать: "Милый, я все поняла, все сделаю". Специалисты призывают либо послать все к черту, либо проглотить обиду и не обращать внимания. Но в последнем случае мы не выплескиваем эмоции, что может привести к болезни", – рассказала артистка изданию Sobesednik.ru.