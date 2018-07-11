Жуткое ДТП с участием Джорджа Клуни попало на видео

Аварию с участием американского актера Джорджа Клуни зафиксировали камеры видеонаблюдения. ДТП случилось в населенном пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.

На опубликованных кадрах видно, как голливудский актер едет на скутере и неожиданно врезается в автомобиль. В результате столкновения Клуни подлетает в воздух и падает, сообщает издание Corriere della Sera. ДТП случилось в Италии.

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Такие новости перепугали поклонников актера. Позже выяснилось, что Клуни получил несерьезные травмы. Тем не менее артист был доставлен в больницу. Жизни и здоровью звезды ничего не угрожает. Напомним, что Джордж Клуни попал в аварию, спеша на съемки сериала по мотивам романа Джозефа Хеллера "Уловка-22".

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