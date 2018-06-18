Брошенная с шестью детьми жена Жукова бежит из страны

Певец Роман Жуков продолжает воевать со своей пока еще супругой Еленой. Артист обвиняет мять шестерых детей в пьянстве и разврате.

Музыкант уже год один живет в Сочи. Он снимает шикарные апартаменты в гостиничном комплексе. Порядок ему наводят горничные. Роман отмечает, что наконец-то узнал, что такое настоящая чистота, мол, его супруга не отличалась хозяйственностью. "Если сравнивать с тем сервисом, который делала моя бывшая жена – это не сравнить", – сообщил исполнитель.

ПО ТЕМЕ Жуков равнодушно бросил жену и шестерых детей

"Она перестала просто ночевать дома. Приходила в 10 утра, в 11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло – это все в течение года полутора лет. Наплевать на дом на семью на мужа", – продолжил перечислять претензии к жене артист. Последней каплей для Романа стали измены Елены. Музыканту позвонили знакомые и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели с любовником.

Елена вместе с детьми в Москве. "День-два в подушку поплакала, потом успокоилась. Я сказала: "Я сильная женщина. Дети, мы сильные, мы идем вперед. Если у нас папа ****, то ничего не поделаешь", – не стесняясь малолетних отпрысков жестко прокомментировала Жукова.

Женщина призналась, что может пригубить два-три бокала вина за вечер, но никогда не напивается. Тем более, тусовки – это часть работы: она устраивает приемы, вечеринки и концерты. По словам Елены, у Романа, как говориться, у самого рыльце в пушку: "Мне надоело 13 лет видеть, как мой муж пьет. Алкоголь его губил. Я пыталась его спасти". Обвинения в изменах женщина считает смехотворными, ведь она работающая мать шестерых детей. Единственное, о чем она мечтает – это выспаться.

Жукова подозревает, что Роман просто устал быть отцом большого семейства, поэтому предательски бросил их. Мол, сейчас он на побережье загорает, а она пашет за троих содержа детей. "Я научилась золото закладывать. Я научилась выживать без мужика", – посетовала Елена.

Жуков опровергает обвинения в скупости. В доказательство своей правоты, он всем показывает отчеты о денежных переводах супруге. Также исполнитель ежемесячно оплачивает ипотеку за стометровую квартиру в столице. Артист добавил, что не хотел иметь много детей, он просто шел на поводу у жены, о чем сейчас жалеет.

Вскоре супругам предстоит пережить бракоразводный процесс. Елена рада, что дети останутся с ней, но придется поделить совместно нажитое имущество: квартиру в центре Москвы, загородный дом в Московской области и пятимиллионный ипотечный кредит.

Однако Жукова не спешит разводиться. Она выиграла грин-карту, позволяющую всей семье жить и работать в Америке. Елена надеется наладить свою жизнь за рубежом. Для получения визы она должна состоять в браке, сообщают корреспонденты программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.