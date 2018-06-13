"Забитую бабу" Акиньшину распяли из-за брошенного сына

Блогер Лена Миро накинулась на актрису Оксану Акиньшину. Она высказала уверенность, что артистка, живущая в Швейцарии, оставила девятилетнего сына в России по прихоти мужа.

Оксана Акиньшина дала откровенное интервью. Она сообщила, что теперь с семьей живет в городе Виллар в курортном регионе Швейцарии. По ее словам, она покинула Россию по стечению обстоятельств – ее второго сына Константина приняли в местную элитную школу. А вот старший Филипп, рожденный в первом браке актрисы, остался в Санкт-Петербурге с бабушкой.

Это обстоятельство буквально вывело из себя блогера Лену Миро. "У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там", – заявила актриса в интервью. Поэтому? Серьезно?! Вот уж не догадывалась, что для здоровья ребенка холодный Петербург с его зассанными подъездами – лучше, чем Швейцария. Крайне топорная отмазка. Лживая и тупая", – заявила Миро.

Далее блогер поделилась своим мнением, почему же Акиньшина оставила старшего наследника в России, а сама живет в Швейцарии. "Правда же – в том, что у Акиньшиной – менталитет забитой бабы. У забитой бабы главная жизненная ценность – мужские штаны. Ради того, чтобы эти штаны были в ее доме, забитая баба прогнется под любые условия", – написала блогер.

В заключение Лена Миро задалась несколькими риторическими вопросами: "Как ей спится при этом ночами, лично я не понимаю. Как можно пойти на то, чтобы отселить куда-то своего ребенка в угоду всего лишь мужику? Обнимать и целовать новых детей, зная, что другой ребенок растет где-то там, далеко, без материнской любви. Это какой же курицей надо быть, чтобы подписаться на такое?"

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik) 25 Май 2018 в 1:12 PDT

Интересно, что пользователи Сети согласились с Миро. "Матери, оставляющие своих детей на бабушку, няню – постепенно теряют с ними связь. Это негативно отражается на общих отношениях матери и ребенка. Поведение матерей, состоящих в обеспеченных "очередных браках" просто непорядочное и мало разумное. Бесятся от свободных денежных средств (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а какая необходимость в школе так далеко? Это начальное образование и никакой преференции не будет иметь в дальнейшем. Таких школ полно и поближе и подешевле. Так что резюме тут вполне ясное: пафос и статус", – высказались комментаторы.