"Убийство" журналиста Бабченко
Супруга журналиста принимала соболезнования, а он смотрел новости о своей смерти
Журналист пошел по стопам ушлых скандалисток
Верховная рада выступила с критикой спецоперации
Дело Бабченко как признак несостоятельности
Участник войны на Донбассе назвал себя исполнителем покушения на журналиста
Журналист думает, что президент спас ему жизнь
Журналист рассказал, как прошла спецоперация
Запад в ярости от подлого поступка Украины
Американцы в ярости от "воскрешения" журналиста
Западные СМИ уверены, что Киев сыграл на руку Москве