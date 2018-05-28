Звезда "Гарри Поттера" тайно сыграла свадьбу в Италии

Известный актер Мэттью Льюис, который запомнился многим по роли Невилла Долгопупса в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, тайно женился. Торжественная церемония прошла в итальянском городе Портофино, передает teleprogramma.pro.
Избранницей артиста стала сотрудница компании по организации мероприятий Энджела Джонсон. Пара объявила о помолвке еще в 2016 году, но решила не спешить официально оформлять отношения.
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