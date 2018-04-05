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Тарасова огорошила поклонников горькой новостью

Аглая Тарасова и Милош Бикович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
 Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались. Об этом сообщается в соцсетях артистки.
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Тарасова откровенно написала в своем Instagram: "Друзья! Дабы избежать лишних разговоров и неправильных выводов, мы с Сербом хотим напрямую поделиться важной и сокровенной для нас новостью. К сожалению, после полутора лет совместной жизни, мы приняли решение расстаться. Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать". Ниже девушка добавила, что несмотря на разрыв, они навсегда останутся друг для друга добрыми друзьями.

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Поклонники актрисы очень расстроились от такой неожиданной новости. "Ну вот! Думала у вас это надолго, вы были любимой и красивой парой. Действительно, очень грустно", "Артистам сложно сохранить отношения и вообще создать семью...очень жаль", "вы с Аглаей были для меня идеалом любви. Я надеялась на вашу свадьбу", – горевали в комментариях фанаты звездной парочки.

Молодые люди начали встречаться полтора года назад. Актеров объединила совместная работа над фильмом "Лед". В конце прошлого года пара впервые за долгое время появилась вместе на публике. Поговаривали, что дело идет к свадьбе. Звезда познакомила жениха со знаменитой мамой – актрисой Ксенией Раппопорт.

Добавим, что ради российской актрисы сербский артист расстался с моделью Сашей Лусс. Несмотря на страсть, Аглая и Милош столкнулись с массой трудностей, когда начали жить вместе. Прежде всего, возник языковой барьер. Ради любимого россиянке пришлось выучить сербский.

Автор: Руслана Алексеева5 апреля 2018, 20:46
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