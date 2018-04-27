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Шоу-бизнес

Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Оперная дива Мария Максакова живет на Украине уже два года. За это время у нее там были как драматические, так и приятные моменты. Но возвращаться в Россию она не собирается в любом случае.
прочитано 5015 раз

"Несмотря ни на что, Украина для меня – это совершенно сказочное пространство, – счастливо улыбается певица. – Я даже шучу и говорю, что это своего рода наркотик. Потому что вот это сочетание гостеприимства, таланта, интеллекта и в тоже время иронии в осознании всех процессов. И потом, сама страна потрясающе красива! Я уже исколесила ее во все стороны. Везде есть жажда жизни, во всем. Такая прямо любовь ко всему живому".

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По словам певицы, она очень быстро выучила мову. "Я все свое окружение просила разговаривать со мной исключительно на украинском языке. Чтобы легче и быстрее его выучить, – вспоминает Мария. – Я с большим удовольствием выучила язык. Даже не заметила! Украинский – это шестой язык, на котором я могу разговаривать. Знаю также немецкий, английский, французский, итальянский и, конечно, русский".

Питается сегодня певица исключительно блюдами украинской кухни. "Готовлю я очень часто. В особенности для близких, для друзей. Кроме борща, из украинских блюд еще драники готовлю. И сало запекаю. Получается великолепно! Это я его уже в Украине научилась готовить. Были в Полтаве на рынке, покупали сало, нам продавец подсказал рецепт. И теперь я часто его делаю", – цитирует певицу liferead.media.

Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева.

Автор: Иван Губкин27 апреля 2018, 14:37
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