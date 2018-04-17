Директор СТС уволилась из-за конфликта с начальством

Директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко ушла с занимаемой должности, передает РБК со ссылкой на сразу несколько источников на медиарынке. Эту информацию изданию подтвердила и сама Легони-Фиалко. Подробнее о своем решение она рассказывать не стала. По словам одного из знакомых с ситуацией источников, причиной увольнения стало несогласие директора телеканала со стратегией развития СТС, которую продвигало руководство холдинга. В самой компании рассказали, что с 18 апреля руководить каналом будет генеральный директор объединения Вячеслав Муругов.