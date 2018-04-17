Шаляпин наплевал на невесту-изменницу в эфире Первого канала

Прохор Шаляпин решил проверить свою избранницу Татьяну Гудзеву и нанял частного детектива. Сыщики выяснили, что у зазнобы певца есть любовник. В студии программы "На самом деле" пара прошла проверку на детекторе лжи.

Певец заявил зрителям телешоу, что он располагает неопровержимыми доказательствами неверности Татьяны. "У меня есть фотографии, где он ее обнимает и целует. Они вместе переночевали", – сказал Шаляпин.

Девушка тут же отреагировала на обвинения. По словам блондинки, юноша на снимках – тренер по фитнесу. "Я этого человека видела. Занималась с ним три раза", – раздраженно парировала Гудзева.

На съемочной площадке появился ее предполагаемый любовник Сергей Бойцов. Молодой человек с порога обратился к Шаляпину, упрекнув в слабохарактерности – артист не захотел разобраться один на один.

Первым на вопросы полиграфолога ответил Прохор. Исследование показало, что певец сам не был верен любимой. "Меня утешали!" – нелепо оправдался он. "У меня может быть по пять женщин в день. У меня очень большой список желающих, но к этой женщине у меня чувства", – добавил Шаляпин.

Затем тестирование прошли Сергей и Татьяна. Оказалось, между ними были интимные отношения. Впрочем, Гудзева опровергла показания детектора лжи.

Позже появился ее бывший возлюбленный Дамир Галимзынов. Он считает, что является отцом 14-летней Ольги, дочери Татьяны. Мужчина прошел ДНК-экспертизу. В студии огласили результаты тестирования: Дамир не является биологическим родственником ребенка.

В конце передачи Шаляпин заявил, что не жалеет о сделанном. "Наверное, я не достоин такой женщины, как Татьяна", – саркастически заметил артист. А Гудзева усомнилась в том, что после "такого плевка в душу" можно продолжать отношения.