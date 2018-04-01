"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок
Как оказалось, ребенок просто обожает песню Black известного рэпера, который выступает под псевдонимом GAZIROVKA. Судя по содержанию произведения, оно совсем не предназначено для детских ушей: исполнитель в незамысловатых стихах рассказывает о том, как занимается сексом.
"Black Bacardi, танцы в моей кровати. Не говори мне "Хватит!" – поет сын знаменитого фигуриста во время тренировки. Некоторые пользователи сети были шокированы вкусом мальчика.
"Вы послушайте о чем поется в песне. Детей учИЛИ раньше петь детские песенки про добро ,а не про то,как репер читает свой реп про то,как он раздевает какую-то очередную телку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – пишет один из комментаторов. "Как то это все не здорово", – поддерживает волну критики другой.
Многие пользователи как будто и не заметили, что ребенок поет песню о любовных утехах. Большинство подписчиков не сочли это поводом для беспокойства, а лишь от души посмеялись. "Саня МОЛОДЕЦ!!!! Мне тоже песня нравится" – заявил один из участников обсуждения.
Звездные родители музыкальные вкусы своего сына никак не прокомментировали. "Ну почему мне нравится эта песня 🙈🙈до сих пор понять не могу )", – гласит подпись под роликом в личном аккаунте Саши Плющенко в социальной сети Instagram.
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