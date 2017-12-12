После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор

Скандал вокруг сценки из Comedy Woman набирает обороты. Шутка о сотруднице эскорт-агентства из Ингушетии разрослась до масштабов национального конфликта.

Все началось с того, что в очередном выпуске юмористического шоу Comedy Woman вышел номер о сотруднице эскорт-агентства из Ингушетии. Это вызвало бурное обсуждение в Сети и возмущение среди жителей небольшой северокавказской республики. Более того, сообщалось, что офис телеканала ТНТ пытались атаковать несколько десятков уроженцев Северного Кавказа, в результате чего на место событий прибыл ОМОН.

Ситуацию прокомментировал журналист из Северной Осетии Заур Фарниев на своей страничке в социальной сети Facebook. "У нашего доброго ингушского друга Tamer Chakhk вовсю обсуждают, как в Камеди Уман оскорбили ингушскую нацию. Прям втоптали в грязь. Для нас, по большому счету, ситуация не очень интересная. Внутренние терки соседей – их личное дело. Но не прошло и пару часов обсуждений, как появились виновные. И кто бы мог подумать, что главными организаторами заговора станут осетины: Давид Цаллаев и Таймураз Бадзиев (оба работают над проектами ТНТ. – Прим. ред.). Все же знают, что осетины добиваются успеха в Москве только чтобы напакостить мирным ингушам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией высказался Фарниев.

Подписчики по-разному отреагировали на запись журналиста. Оказалось, многие не в курсе скандала. Другие лишь посмеялись. "Что поделать, если есть влияние надо использовать. В МОК еще надо свои щупальца запустить", "Мхм... какие мы коваааррные. И всемогущие😂", "А что тут оскорбительного? С точки зрения жителя средней полосы России, мы все на одно лицо😀 Им что ингуш, что осетин совершенно все равно", – высказались пользователи Сети.

Отметим, что в основном зрители оказались адекватными и восприняли весь номер как шутку (смешную или не очень) и призвали возмущающихся к спокойствию.