Ведущий Кизяков на всю страну озвучил истинные причины трагедии в Кемерово
Новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен трагедии в Кемерово. Передача так и называлась: "Кемерово: спустя 48 часов". В студии было множество отечественных знаменитостей. Не остался в стороне и коллега Андрея Малахова, ведущий доброй домашней передачи "Когда все дома" Тимур Кизяков. Шоумен высказался очень жестко.
"Здесь цепочка событий, которые вели к этому, может быть, непреднамеренному, но, тем не менее, убийству", – ляпнул Кизяков. Далее телеведущий развил свою мысль. "И как это ни страшно сейчас прозвучит, среди зрителей нашей программы, а, может, и среди присутствующих, если не изменится главное, есть жертвы будущие", – высказал уверенность Тимур.
Затем шоумен сказал, что не сомневается в успешном розыске виновных. "Здесь сейчас найдут виновных, конечно. Но всех виновных не найдешь, потому что таких центров, больших и маленьких, бесчисленное множество. И нарушений этих умышленных, корыстных и бескорыстных, бесчисленное множество", – подчеркнул Кизяков.
Телеведущий призвал общественность вспомнить о совести. "Если работать только за страх, не изменится. Надо за совесть, а для этого она должна быть", – хлестко заявил шоумен.
"Я как раз призываю каждого к тому, чтобы посмотрели внутрь себя: на свои шаги, на свои поступки, на компромиссы со своей совестью. Если они продолжатся, то и жертвы, и виновные будут продолжаться", – завершил свою речь Тимур Кизяков.
С телеведущим согласилась модель Виктория Боня. "СПАСИБО ЗА ЭТИ СЛОВА! Кстати, кто-то писал про Сталина в комментариях, мол, на наш менталитет нужен такой лидер как он... жестко, но как-то даже правдиво... у советского человека была совесть, но с тех пор мы ее растеряли... мы проходим мимо, когда падают пожилые люди, отворачиваем лицо, когда старики заходят в общественный транспорт при этом продолжая сидеть на месте... мы не учим детей уважать взрослых, а старших защищать слабых... отсюда и теряется наша совесть........... совесть начинается с УВАЖЕНИЯ к друг другу! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)," – написала она на своей страничке в Instagram.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.
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