"Коррумпированный клоповник": взбешенная Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова

Яна Рудковская разразилась гневной тирадой в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Она обвинила политика в барских замашках, бессердечии и трусости.

Звезда перепостила в соцсетях фотографию молодого человека, под которой была подпись: "Этому парню, потерявшему 3-х детей, жену и сестру, Вице-губернатор Кемеровской области на стихийном митинге сказал – "Вы пиаритесь на трагедии… Этот парень, Игорь Востряков, из разных источников видно, что несмотря на такое горе он нашел в себе силы бороться за правду и справедливость" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала взбешенная Рудковская.

Продюсер призвала кемеровских чиновников к ответу и предложила всей правящей верхушке региона уйти в отставку. По ее мнению, всем, что связано с произошедшей в Кемерово трагедией, должны заниматься другие люди. Нынешнее руководство, считает она, связано с коррупцией. "Дайте нормальной команде навести порядок в Вашем коррумпированном клоповнике! За который Вы все несете ответственность", – добавила звезда.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 27 Мар 2018 в 3:06 PDT

Также селебрити обратила внимание на то, что президент Владимир Путин за последние несколько дней многое предпринял для того, чтобы помочь безутешным кемеровчанам. Он провел встречу с инициативной группой, посетил больницу и привез цветы к стихийному мемориалу, а Тулеев не сделал ничего из вышеперечисленного. "Хорошо понимаю Господина Тулеева, и не представляю как он, без охраны и кортежа, посмотрит этим всем людям в глаза и ответит за все что творится у него в Регионе! 74 года и вся эта жадность власти, которая сопровождается полным беспределом, ограничилась тем, что он попросил у Президента России В.В. Путина прощения!!!!" – отметила продюсер.

Певец Сергей Лазарев также выразил недоумение в связи с поведением властей региона. Певец бурно отреагировал на эту публикацию: "Уму непостижимо!!!! Какой позор!!"