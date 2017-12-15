Макаревич о посмертной славе и экскрементах

Андрей Макаревич порассуждал о людях, стремящихся к посмертной славе. Музыкант задался вопросом, почему у них такое большое желание "оставить после себя хоть какую-то какашечку".

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook прославленный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обратился к подписчикам с новой темой для обсуждения.

"Откуда, интересно, у человека такая жажда посмертной славы? Слушайте, если человек религиозен, он готовит себя к загробной жизни. Но к земной памяти это не имеет никакого отношения! Если человек тщеславен – он заботится о славе прижизненной. Но потом-то чего? Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовался Макаревич.

Исполнитель изложил свою точку зрения на этот вопрос. "Я далек от мысли, что истинные художники, музыканты и поэты творят только из побуждения оставить себя в веках. Нет, конечно – они просто не могут не творить. Я как раз о других", – отметил музыкант. При этом он сообщил, что у него самого нет желания что-то оставить после себя.

Мнения интернет-пользователей на этот острый вопрос разделились, однако в сущности оказались сходны. "А другие возможно из чувства долга перед наследниками. Оставить что то после себя. Это зависит от личных амбиций и самомнения. Одни считают наследниками свое потомство, другие все человечество. Ну а третьи этим не заморачивются. Хотя есть и четвертые, с тараканами.☺", "Желание успеть удовлетворить свое тщеславие тут и непременно там, глядя с небес))", "Вам Андрей Вадимович, об это не говорить. Ваши "три окна" и "свеча" уже на-веки-вечные. И можете сколько угодно оправдываться – это факт", – высказались поклонники.