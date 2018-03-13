Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым

В СМИ муссируются упорные слухи о разводе Дарьи Мороз и Константина Богомолова. Журналисты связались с деятелями кино, чтобы прояснить ситуацию.

34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов вместе около восьми лет. Супруги воспитывают дочь Анну, которая родилась в сентябре 2010 года. Однако недавно появилась информация о том, что в их отношениях не все гладко. Они не выходят вместе в свет, в соцсетях стало меньше общих фото, а в близком окружении вовсе утверждают, что Дарья и Константин разъехались.

"Слухи о разводе ходят с позапрошлой осени. Страсть там давным-давно прошла. Богомолов надолго уезжает в командировки – работает и в России, и в Европе. Даша жаловалась подругам, что для него на первом месте карьера. Они, скорее всего, и не живут вместе. Приезжают и уезжают из театра всегда порознь. Оформили ли официально развод, никто не знает. Но у них ведь такой еще момент: у них дочка, которую Богомолов просто обожает", – цитирует близкого к паре человека StarHit.

Журналисты решили связаться с супругами, чтобы прояснить ситуацию. Мороз оказалась немногословной. "Развод… За пять минут про это не расскажешь, а встретиться с вами до конца марта, извините, не могу: съемки, репетиции, ледовое шоу", – приводит слова актрисы издание со ссылкой на Eg.Ru.

Публикация от d_moroz (@d_moroz) Авг 2, 2017 в 1:14 PDT

Не внес ясности и Богомолов. "Семейная жизнь разделяется на два, три года, семь лет, 13 и 30, но я ужасно не люблю эти психологические градации. Сейчас ведь как раз седьмой год у нас", – философски сообщил режиссер. На вопрос, почему он появляется на публике в одиночестве, Богомолов ответил коротко: "Так вышло".